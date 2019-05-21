Юрию Белкину отказали в регистрации генеральным директором "Динамо"

Федеральная налоговая служба отказала Акционерному обществу "Футбольный клуб "Динамо-Москва" в регистрации генерального директора Юрия Белкина.

Как говорится в ответе Межрайонной инспекции ФНС, Белкин не имеет права действовать от имени юридического лица, так как не истекли три года после банкротства агентства "Инфинити", где Белкин также был генеральным директором.

Таким образом, на данный момент "Динамо" с юридической точки зрения находится без гендиректора, и назначение сотрудников на любые должности будет нелегитимно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Белкин Динамо
Сегодня, 15:44
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