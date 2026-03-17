Агент Головина объяснил высокую результативность россиянина в "Монако"

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, высказался о результативности своего клиента.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Клюева, Головин продолжает стабильно выступать на высоком уровне, но к этому добавилась результативность.

- С Александром ничего не случилось — у него эта форма стабильна. Он стабильно играет на высоком уровне и никогда не падает ниже своего высокого уровня.
Поэтому у него та же хорошая форма — просто добавилась результативность, - цитирует Клюева "Чемпионат".

В текущем сезоне Александр Головин вышел на поле в составе "Монако" в 29 матчах во всех турнирах и записал на свой счет четыре забитых мяча и шесть результативных передач. Контракт 29-летнего полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.

По итогам 26 сыгранных туров монегаски занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 43 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "ПСЖ" на 14 баллов.

