Агент Головина объяснил высокую результативность россиянина в "Монако"

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, высказался о результативности своего клиента.

По словам Клюева, Головин продолжает стабильно выступать на высоком уровне, но к этому добавилась результативность.- С Александром ничего не случилось — у него эта форма стабильна. Он стабильно играет на высоком уровне и никогда не падает ниже своего высокого уровня.В текущем сезоне Александр Головин вышел на поле в составе "Монако" в 29 матчах во всех турнирах и записал на свой счет четыре забитых мяча и шесть результативных передач. Контракт 29-летнего полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.По итогам 26 сыгранных туров монегаски занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 43 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "ПСЖ" на 14 баллов.