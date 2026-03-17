Капитан сборной Никарагуа выделил двух игроков в составе национальной команды России

- Мы знаем, что российский футбол — это высший уровень, и для нас особенно важно произвести благоприятное впечатление на фоне такого классного соперника.
Конечно, я знаю вратаря "ПСЖ" из сборной России [Сафонова] и Головина из "Монако", - приводит слова Барреры "Чемпионат".
Напомним, что 27 марта национальная сборная России проведет товарищеский матч с Никарагуа - встреча состоится на домашнем стадионе футбольного клуба "Краснодар", стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени. 31 марта команда Валерия Карпина сыграет с Мали в Санкт-Петербурге.
На данный момент Россия занимает 36 место в рейтинге сборных ФИФА, Никарагуа в этом рейтинге располагается на 131 строчке, а Мали - на 54 месте.