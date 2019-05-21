Руслан Нигматуллин: "Локомотив" является безоговорочным фаворитом, но Кубок всегда прекрасен сюрпризами
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что "Локомотив" будет фаворитом в финале Олимп-Кубка России против "Урала". Тем не менее, он ждет сюрпризов.
"Учитывая историю последних матчей между "Локо" и "Уралом", их уже можно назвать принципиальными соперниками. В решающей игре встретятся настоящие кубковые профессионалы. В первую очередь, речь, конечно, о наставнике москвичей Юрие Семине, у которого уже пять побед в этом турнире. Молодой тренер "Урала" Дмитрий Парфенов, видимо, хочет взять столько же трофеев, ведь для него это уже второй финал подряд. "Локомотив" является безоговорочным фаворитом, но Кубок всегда прекрасен сюрпризами", - цитируют Нигматуллина "Известия".
"Учитывая историю последних матчей между "Локо" и "Уралом", их уже можно назвать принципиальными соперниками. В решающей игре встретятся настоящие кубковые профессионалы. В первую очередь, речь, конечно, о наставнике москвичей Юрие Семине, у которого уже пять побед в этом турнире. Молодой тренер "Урала" Дмитрий Парфенов, видимо, хочет взять столько же трофеев, ведь для него это уже второй финал подряд. "Локомотив" является безоговорочным фаворитом, но Кубок всегда прекрасен сюрпризами", - цитируют Нигматуллина "Известия".