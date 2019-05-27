Руслан Нигматуллин: "Спартаку" нужно прежде всего исчезнуть с обложек желтой прессы
Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне.
"У "Спартака" нормальное финансовое положение, на результат, конечно, повлияла смена тренера, начался переходный период. Пятое место для красно-белых — неудовлетворительный итог, все ждут от этой команды большего. Совсем недавно произошли перестановки в руководстве "Спартака", менеджмент клуба — это очень важно, посмотрим, как это скажется на выступлении команды. Москвичам нужно прежде всего исчезнуть с обложек желтой прессы. Как только это произойдет, результаты должны резко улучшиться", - цитирует Нигматуллина "Известия".
"У "Спартака" нормальное финансовое положение, на результат, конечно, повлияла смена тренера, начался переходный период. Пятое место для красно-белых — неудовлетворительный итог, все ждут от этой команды большего. Совсем недавно произошли перестановки в руководстве "Спартака", менеджмент клуба — это очень важно, посмотрим, как это скажется на выступлении команды. Москвичам нужно прежде всего исчезнуть с обложек желтой прессы. Как только это произойдет, результаты должны резко улучшиться", - цитирует Нигматуллина "Известия".