Валерий Рейнгольд: приветствую решение руководства "Лукойла" оставить Кононова

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд заявил, что руководство клуба сделало правильный выбор, оставив Олега Кононова главным тренером красно-белых.

"Я думаю, нужно прекратить тренерскую чехарду, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Дайте Кононову еще поработать. Может, у него есть свои футбольные тайны. Он проведет с командой полноценный сбор. Посмотрим, кого будут брать, кого отпускать. А потом мы сами дадим оценку, право руководство "Лукойла" или нет. Мое мнение однозначно: дайте Кононову поработать, потому что если на горизонте нет кандидатуры в виде главного тренера, то искать и шарахаться в стороны сейчас не надо. Я приветствую то, что сделало руководство "Лукойла". Я думаю, они сделали правильно, оставив Кононова. Посмотрим, что дальше будет", - цитирует Рейнгольда Sport24.ru.
Теги: Рейнгольд Спартак Кононов
Сегодня, 20:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
17
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама