Валерий Рейнгольд: приветствую решение руководства "Лукойла" оставить Кононова
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд заявил, что руководство клуба сделало правильный выбор, оставив Олега Кононова главным тренером красно-белых.
"Я думаю, нужно прекратить тренерскую чехарду, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Дайте Кононову еще поработать. Может, у него есть свои футбольные тайны. Он проведет с командой полноценный сбор. Посмотрим, кого будут брать, кого отпускать. А потом мы сами дадим оценку, право руководство "Лукойла" или нет. Мое мнение однозначно: дайте Кононову поработать, потому что если на горизонте нет кандидатуры в виде главного тренера, то искать и шарахаться в стороны сейчас не надо. Я приветствую то, что сделало руководство "Лукойла". Я думаю, они сделали правильно, оставив Кононова. Посмотрим, что дальше будет", - цитирует Рейнгольда Sport24.ru.
"Я думаю, нужно прекратить тренерскую чехарду, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Дайте Кононову еще поработать. Может, у него есть свои футбольные тайны. Он проведет с командой полноценный сбор. Посмотрим, кого будут брать, кого отпускать. А потом мы сами дадим оценку, право руководство "Лукойла" или нет. Мое мнение однозначно: дайте Кононову поработать, потому что если на горизонте нет кандидатуры в виде главного тренера, то искать и шарахаться в стороны сейчас не надо. Я приветствую то, что сделало руководство "Лукойла". Я думаю, они сделали правильно, оставив Кононова. Посмотрим, что дальше будет", - цитирует Рейнгольда Sport24.ru.