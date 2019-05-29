"Спартак" подпишет контракт с 18-летним Кутателадзе

"Спартак" подпишет контракт с нападающим юношеской сборной Грузии Николоза Кутателадзе, сообщает "Чемпионат.сом".

18-летний футболист начинал свой путь в школе пражской "Спарты", затем провёл несколько сезонов в академии "Лилля", а с 2016 года тренировался в системе "ПСЖ". Зимой футболист мог перейти в "Анжи", но махачкалинцам запретили дозаявлять новичков. В результате он остался без клуба.
Теги: Кутателадзе Спартак
Сегодня, 14:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама