"Спартак" подпишет контракт с 18-летним Кутателадзе
"Спартак" подпишет контракт с нападающим юношеской сборной Грузии Николоза Кутателадзе, сообщает "Чемпионат.сом".
18-летний футболист начинал свой путь в школе пражской "Спарты", затем провёл несколько сезонов в академии "Лилля", а с 2016 года тренировался в системе "ПСЖ". Зимой футболист мог перейти в "Анжи", но махачкалинцам запретили дозаявлять новичков. В результате он остался без клуба.
18-летний футболист начинал свой путь в школе пражской "Спарты", затем провёл несколько сезонов в академии "Лилля", а с 2016 года тренировался в системе "ПСЖ". Зимой футболист мог перейти в "Анжи", но махачкалинцам запретили дозаявлять новичков. В результате он остался без клуба.