Худший капитан Глушаков и упёртый Аленичев. Семь разочарований этого сезона
А ещё обещавший слишком многое тренер «Спартака», новый президент РФС, который не сделает ничего из того, что мы от него ждали, и другие. Говорим о тех, кто огорчал нас последние месяцы
Преступники Кокорин и Мамаев
История получилась неоднозначной, да и в очередной раз раскрывать её не хочется. Мы и так слишком много писали в течение сезона о незадачливой парочке, в которой оба футболиста, такое ощущение, уже наверняка сломали себе карьеру. Но как пройти мимо них, подводя итоги сезона?
Поучаствовав в двух драках, «Кокора и Мамай» (по мнению государственного обвинителя, именно так они представились, прежде чем начали сеять хаос на московских улицах) уехали практически на полтора года. Их ещё могут освободить раньше (вдруг обратят внимание на апелляцию, плюс есть УДО), но давайте исходить из худшего, потому что все прежние решения суда к этому располагают.
Мы все однозначно относимся к тому, что сделали Кокорин и Мамаев. Расхождение мнений случалось лишь в вопросе степени наказания и последствий: ведь те же «Зенит» и «Краснодар» совершенно по-разному отреагировали на произошедшее.
И есть ещё кое-что, на что можно смотреть только однозначно. Российский футбол потерял двух очень сильных игроков по меркам нашей лиги.
И, из-за чего ещё обиднее, они оба наши соотечественники.
Худший капитан на свете
Денис Глушаков, наверное, переплюнул по объёму ненависти даже Кокорина и Мамаева. Всё началось с невинного лайка: уже тогда начался пожар, как будто соцсети залили Диким Огнём из «Игры Престолов», хотя объяснения Глушакова показались вполне адекватными. И это было только начало.
Последовало увольнение итальянского тренера, с которым «Спартак» за 16 лет впервые стал чемпионом. А против Дениса уже вовсю велась информационная война. Условную армию Белых ходоков (раз мы уже полезли во вселенную сериала) возглавляла, очевидно, его бывшая супруга, которая активно делилась аудио и видеозаписями с журналистами.
Продолжилось всё тем, что в интернет слили ролик осады бани, которую Глушаков достойно проигрывает.
Потом были записи переговоров с супругой. Это к футболу не относилось совсем, но болельщики, которые и так вовсю ненавидели Глушакова за якобы слив Карреры (тогда ещё вообще не было никаких доказательств), дополнительно распалились из-за этого.
Тут ещё подъехали и чисто футбольные мотивы. Глушаков после нового года больше тайма играть просто не мог. Да и те же сорок пять минут проводил, мягко скажем, на не чемпионском уровне. Были редкие удачи, но сам Денис предпочитал всё моментально похерить. Например, забив гол «Зениту», капитан «красно-белых» зачем-то начал дразнить своих фанатов, показывая им на фамилию и быкуя в толпу.
"Тренер - ##### [дурак] и ######## [балабол]". Опубликованы скриншоты и аудио, судя по которым, Глушаков был против Карреры
Казалось бы, что проще? Ткни на эмблему в грудь, напомни, за какой Дом ты воюешь. Сделать это было легче даже физически. Но Глушаков не стал искать прямых путей.
А совсем недавно подъехали записи переговоров, в которых Глушаков обсуждал работу Карреры. И после них нельзя сказать, что был стопроцентный слив тренера, но появились явные основания это предполагать.
Убрать Глушакова? Какие задачи поставили перед новым гендиром «Спартака»
Тогда уже и Федун, хранивший весь сезон таинственное молчание, решился убирать Глушакова. Сейчас вопрос заключается лишь в том, кто готов заплатить за Дениса. Говорили про «Ростов», но пока без конкретики. А вбросы продолжаются: телеграм-канал Mash написал, что футболист при разрыве контракта хочет получить 1,5 миллиона евро наличными, чтобы не делиться с женой.
Безумие в жизни Дениса продолжается.
Новый президент РФС
Когда узнали о назначении Александра Дюкова новым президент российского футбольного союза, многие журналисты обрадовались. Насколько было известно, этот топ-менеджер очень плохо относился к лимиту на легионеров. И была реальная надежда, что мы наконец-то получим долгожданные 10+15 в заявке.
Две недели назад РФС ввязался в разбирательства по поводу подозрительного матча в ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем». До этого руководители нашего футбола старательно делали вид, что таких игр вообще не бывает. И в то, что лимит будет отменён и пересмотрен, поверилось ещё сильнее. Логика была простая: если новый президент не стесняется мараться там, где стеснялись другие, может, он и более серьёзных изменений не убоится?
Убоялся. И даже полез, куда не надо.
Но обо всём по порядку.
Лимит на легионеров, рассказал сам Дюков, либо останется нынешним (6+5), либо станет 8+17 в заявке. Почему это одно и тоже мы подробно объясняли.
Мы не ждём перемен. Дюков ничего не исправит
И ладно бы проблема была только в лимите. РФС с чего-то зашевелился насчёт увеличения лиги на две (а кто-то писал, что и на четыре!) команды. При этом у нас на данный момент нет времени, чтобы провести даже четыре лишних тура, и необходимой инфраструктуры, чтобы играть зимой.
Федун считает, что при расширении лиги проблем с календарём не будет. Он жёстко ошибается
Больше чудес от наших руководителей ждать не приходится. Только надеяться, что они вообще ничего не будут менять с таким подходом.
Провалившиеся «Крылья»
После неудачной осени Тихонова Самара взяла курс на новые достижения. Директор по развитию Александр Шикунов пригласил Божовича, который здорово работал с нашими средними командами, а зимой «Крылья» получили «роскошное» усиление – балласт московского «Спартака» в лице Джано, Самедова и Тимофеева.
Похоже, «Крылья» не спасутся от «стыков». Схемы Шикунова в Самаре пока не работают
Последний играет (например, выходил в последнем туре против ЦСКА), но лучше бы этого не делал. При достаточно неплохом пасе Тимофеев ужасно борется и опаздывает при отборах, что хорошо показала игра против «армейцев». Футбольный пенсионер Самедов провёл пару качественных матчей, после чего сломался и вылетел до конца сезона. Джано... Джано как обычно. Поболел, поболел, а потом получил серьёзную травму.
Было бы смешно, но от этого грустно. Игрок ведь талантливый.
Но больше всех провалился Божович. С такими ресурсами, которые есть в Самаре, команда вполне могла бы идти недалеко от тульского «Арсенала». Но, как оказалось, Аджоев, над которым мы смеялись в «Динамо», оказался круче менеджера Шикунова.
А Самара вполне может вылететь. Команда совсем безвольная, а впереди жёсткий и мотивированный «Нижний Новгород» в стыках. Как бы классный стадион, построенный к Чемпионату мира, не оказался в ФНЛ.
Аленичев
«Енисей» - самое нелепое и жалкое явление нашего футбола за последние годы. Со всем уважением к пресс-атташе клуба, его игрокам и болельщикам – это просто жесть.
Клуб впервые в истории вышел в премьер-лигу, но играл в Тюмени. Так и порадовал чужих болельщиков приехавшими ЦСКА и «Зенитом» с Дзюбой. Вроде бы вернулся домой, но весной опять ездили на чужую арену, чтобы играть домашний матч – внезапно случилась Универсиада.
Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ
Началась шпионская история. Клуб хотел уволить Аленичева, но тот (здесь и дальше, судя по инсайдам) попросил заступничества у губернатора. Тот приказал руководству не трогать тренера, якобы из-за его политического прошлого в Единой России. Дальше была история с пьяным вождением (якобы Аленичева хотели подставить и натравили на него полицейских), истеричными походами тренера в «Спорт-Экспресс», чтобы вылить ушат помоев на руководство.
В итоге Аленичев поссорился даже с игроками. Зимой пропал самый высокооплачиваемый в команде Дугалич, ещё в начале сезона Аленичев задвинул в дубль лидера команды Харитонова, чтобы не мешал строить раздевалку, а уже весной сбежал Петар Занев, которого тренер обвинял в сливе. Вот такая эпопея.
Дошло до того, что не выдержал даже пресс-атташе команды, высмеявший слова Аленичева про «Спартаку» были очки нужнее»
Вот такой получился исторический заход «Енисея» в премьер-лигу и очередной неудачный Аленичева.
Томаров и Кириченко
Семак летом сменил «Уфу» на «Зенит», а в столице Башкортостана решили не искать нового тренера, а сделать ставку на одного из помощников ушедшего наставника Томарова. Начало сезона получалось для команды историческим – была возможность пробиться в групповой этап Лиги Европы.
Но «Рейнджерс» оказался непроходимым, а дальше последовал мощный спад. «Уфа» болталась в зоне вылета, что воспринималось особенно болезненно после успешного прошлого сезона, в котором Семак сколотил коллектив уровня нынешнего «Арсенала» из Тулы.
Ближе к перерыву на смену Томарову пришёл Кириченко, но тот ничего лучше предложить не смог. До весны команда выиграла только один матч – при своих болельщиках победила лихорадивший «Спартак».
"Уфа" заигралась в создание успешного европейского клуба. Что творится с участником еврокубков в этом сезоне?
Всё, что мог сделать Евсеев, которого призвали спасать «Уфу» от вылета, - забраться в зону стыковых матчей. Теперь впереди «Томь».
Кононов
К этому специалисту до назначения в Народную команду большинство болельщиков относилось с симпатией. При нём «Краснодар» играл в привлекательный футбол, да и сам тренер был интеллигентен и мягок, так ещё и хорошо одевался. Да, не получилось в Грозном, спорно выходило в «Арсенале», но в общем и целом Кононова любили.
В «Спартаке» он резко поменялся. Стал отшивать журналистов и петь обещания, что через четыре месяца «красно-белые» начнут играть в футбол Бескова.
Вы в курсе, что произошло. Они так и не начали.
«Спартак» закончил на последнем месте в группе Лиги Европы (исторический момент для российских клубов), вылетел из Кубка, проиграл весной ЦСКА и отдал заклятому сопернику даже прямую путёвку в Лигу Европы, споткнувшись в последнем туре об «Оренбург».
Фейлы «Спартака» в квалификации еврокубков это диагноз. Сможет ли не наступить на эти грабли Кононов?
При этом на протяжении всего сезона создавалось устойчивое впечатление, что Кононов вообще не понимает, что делает. По всему выходило, что команда в кризисе, команда рушится, но Кононов с недоумением реагировал на вопросы журналистов и продолжал повторять, что всё в порядке и работа ведётся в верном направлении.
Большой удачей для него стало, что его не сняли уже сейчас.
Руководители «Спартака» решили не снимать Кононова. Кафельников призывает не покупать абонементы
В итоге единственным достижением тренера за сезон стала победа в Кубке «Матч Премьер».
Летом его ждёт ещё один такой турнир. Но на этот раз успех в нём наверняка не принесёт того воодушевления, которое было зимой.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: "Чемпионат", Станислав Красильников/ТАСС, eurosport, ПФК "Крылья Советов", РИА Новости, twitter.com/fratria
Преступники Кокорин и Мамаев
История получилась неоднозначной, да и в очередной раз раскрывать её не хочется. Мы и так слишком много писали в течение сезона о незадачливой парочке, в которой оба футболиста, такое ощущение, уже наверняка сломали себе карьеру. Но как пройти мимо них, подводя итоги сезона?
Поучаствовав в двух драках, «Кокора и Мамай» (по мнению государственного обвинителя, именно так они представились, прежде чем начали сеять хаос на московских улицах) уехали практически на полтора года. Их ещё могут освободить раньше (вдруг обратят внимание на апелляцию, плюс есть УДО), но давайте исходить из худшего, потому что все прежние решения суда к этому располагают.
Мы все однозначно относимся к тому, что сделали Кокорин и Мамаев. Расхождение мнений случалось лишь в вопросе степени наказания и последствий: ведь те же «Зенит» и «Краснодар» совершенно по-разному отреагировали на произошедшее.
И есть ещё кое-что, на что можно смотреть только однозначно. Российский футбол потерял двух очень сильных игроков по меркам нашей лиги.
И, из-за чего ещё обиднее, они оба наши соотечественники.
Худший капитан на свете
Денис Глушаков, наверное, переплюнул по объёму ненависти даже Кокорина и Мамаева. Всё началось с невинного лайка: уже тогда начался пожар, как будто соцсети залили Диким Огнём из «Игры Престолов», хотя объяснения Глушакова показались вполне адекватными. И это было только начало.
Последовало увольнение итальянского тренера, с которым «Спартак» за 16 лет впервые стал чемпионом. А против Дениса уже вовсю велась информационная война. Условную армию Белых ходоков (раз мы уже полезли во вселенную сериала) возглавляла, очевидно, его бывшая супруга, которая активно делилась аудио и видеозаписями с журналистами.
Продолжилось всё тем, что в интернет слили ролик осады бани, которую Глушаков достойно проигрывает.
Потом были записи переговоров с супругой. Это к футболу не относилось совсем, но болельщики, которые и так вовсю ненавидели Глушакова за якобы слив Карреры (тогда ещё вообще не было никаких доказательств), дополнительно распалились из-за этого.
Тут ещё подъехали и чисто футбольные мотивы. Глушаков после нового года больше тайма играть просто не мог. Да и те же сорок пять минут проводил, мягко скажем, на не чемпионском уровне. Были редкие удачи, но сам Денис предпочитал всё моментально похерить. Например, забив гол «Зениту», капитан «красно-белых» зачем-то начал дразнить своих фанатов, показывая им на фамилию и быкуя в толпу.
"Тренер - ##### [дурак] и ######## [балабол]". Опубликованы скриншоты и аудио, судя по которым, Глушаков был против Карреры
Казалось бы, что проще? Ткни на эмблему в грудь, напомни, за какой Дом ты воюешь. Сделать это было легче даже физически. Но Глушаков не стал искать прямых путей.
А совсем недавно подъехали записи переговоров, в которых Глушаков обсуждал работу Карреры. И после них нельзя сказать, что был стопроцентный слив тренера, но появились явные основания это предполагать.
Убрать Глушакова? Какие задачи поставили перед новым гендиром «Спартака»
Тогда уже и Федун, хранивший весь сезон таинственное молчание, решился убирать Глушакова. Сейчас вопрос заключается лишь в том, кто готов заплатить за Дениса. Говорили про «Ростов», но пока без конкретики. А вбросы продолжаются: телеграм-канал Mash написал, что футболист при разрыве контракта хочет получить 1,5 миллиона евро наличными, чтобы не делиться с женой.
Безумие в жизни Дениса продолжается.
Новый президент РФС
Когда узнали о назначении Александра Дюкова новым президент российского футбольного союза, многие журналисты обрадовались. Насколько было известно, этот топ-менеджер очень плохо относился к лимиту на легионеров. И была реальная надежда, что мы наконец-то получим долгожданные 10+15 в заявке.
Две недели назад РФС ввязался в разбирательства по поводу подозрительного матча в ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем». До этого руководители нашего футбола старательно делали вид, что таких игр вообще не бывает. И в то, что лимит будет отменён и пересмотрен, поверилось ещё сильнее. Логика была простая: если новый президент не стесняется мараться там, где стеснялись другие, может, он и более серьёзных изменений не убоится?
Убоялся. И даже полез, куда не надо.
Но обо всём по порядку.
Лимит на легионеров, рассказал сам Дюков, либо останется нынешним (6+5), либо станет 8+17 в заявке. Почему это одно и тоже мы подробно объясняли.
Мы не ждём перемен. Дюков ничего не исправит
И ладно бы проблема была только в лимите. РФС с чего-то зашевелился насчёт увеличения лиги на две (а кто-то писал, что и на четыре!) команды. При этом у нас на данный момент нет времени, чтобы провести даже четыре лишних тура, и необходимой инфраструктуры, чтобы играть зимой.
Федун считает, что при расширении лиги проблем с календарём не будет. Он жёстко ошибается
Больше чудес от наших руководителей ждать не приходится. Только надеяться, что они вообще ничего не будут менять с таким подходом.
Провалившиеся «Крылья»
После неудачной осени Тихонова Самара взяла курс на новые достижения. Директор по развитию Александр Шикунов пригласил Божовича, который здорово работал с нашими средними командами, а зимой «Крылья» получили «роскошное» усиление – балласт московского «Спартака» в лице Джано, Самедова и Тимофеева.
Похоже, «Крылья» не спасутся от «стыков». Схемы Шикунова в Самаре пока не работают
Последний играет (например, выходил в последнем туре против ЦСКА), но лучше бы этого не делал. При достаточно неплохом пасе Тимофеев ужасно борется и опаздывает при отборах, что хорошо показала игра против «армейцев». Футбольный пенсионер Самедов провёл пару качественных матчей, после чего сломался и вылетел до конца сезона. Джано... Джано как обычно. Поболел, поболел, а потом получил серьёзную травму.
Было бы смешно, но от этого грустно. Игрок ведь талантливый.
Но больше всех провалился Божович. С такими ресурсами, которые есть в Самаре, команда вполне могла бы идти недалеко от тульского «Арсенала». Но, как оказалось, Аджоев, над которым мы смеялись в «Динамо», оказался круче менеджера Шикунова.
А Самара вполне может вылететь. Команда совсем безвольная, а впереди жёсткий и мотивированный «Нижний Новгород» в стыках. Как бы классный стадион, построенный к Чемпионату мира, не оказался в ФНЛ.
Аленичев
«Енисей» - самое нелепое и жалкое явление нашего футбола за последние годы. Со всем уважением к пресс-атташе клуба, его игрокам и болельщикам – это просто жесть.
Клуб впервые в истории вышел в премьер-лигу, но играл в Тюмени. Так и порадовал чужих болельщиков приехавшими ЦСКА и «Зенитом» с Дзюбой. Вроде бы вернулся домой, но весной опять ездили на чужую арену, чтобы играть домашний матч – внезапно случилась Универсиада.
Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ
Началась шпионская история. Клуб хотел уволить Аленичева, но тот (здесь и дальше, судя по инсайдам) попросил заступничества у губернатора. Тот приказал руководству не трогать тренера, якобы из-за его политического прошлого в Единой России. Дальше была история с пьяным вождением (якобы Аленичева хотели подставить и натравили на него полицейских), истеричными походами тренера в «Спорт-Экспресс», чтобы вылить ушат помоев на руководство.
В итоге Аленичев поссорился даже с игроками. Зимой пропал самый высокооплачиваемый в команде Дугалич, ещё в начале сезона Аленичев задвинул в дубль лидера команды Харитонова, чтобы не мешал строить раздевалку, а уже весной сбежал Петар Занев, которого тренер обвинял в сливе. Вот такая эпопея.
Дошло до того, что не выдержал даже пресс-атташе команды, высмеявший слова Аленичева про «Спартаку» были очки нужнее»
Впереди шесть игр: «Оренбург», «Локо», «Анжи», «Краснодар», «Динамо» и «Зенит»— Станислав Меркис (@Merkis_) April 22, 2019
С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам, наверное, портить настроение нельзя в такой день. Да и «Краснодар» сражается да еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное
Вот такой получился исторический заход «Енисея» в премьер-лигу и очередной неудачный Аленичева.
Томаров и Кириченко
Семак летом сменил «Уфу» на «Зенит», а в столице Башкортостана решили не искать нового тренера, а сделать ставку на одного из помощников ушедшего наставника Томарова. Начало сезона получалось для команды историческим – была возможность пробиться в групповой этап Лиги Европы.
Но «Рейнджерс» оказался непроходимым, а дальше последовал мощный спад. «Уфа» болталась в зоне вылета, что воспринималось особенно болезненно после успешного прошлого сезона, в котором Семак сколотил коллектив уровня нынешнего «Арсенала» из Тулы.
Ближе к перерыву на смену Томарову пришёл Кириченко, но тот ничего лучше предложить не смог. До весны команда выиграла только один матч – при своих болельщиках победила лихорадивший «Спартак».
"Уфа" заигралась в создание успешного европейского клуба. Что творится с участником еврокубков в этом сезоне?
Всё, что мог сделать Евсеев, которого призвали спасать «Уфу» от вылета, - забраться в зону стыковых матчей. Теперь впереди «Томь».
Кононов
К этому специалисту до назначения в Народную команду большинство болельщиков относилось с симпатией. При нём «Краснодар» играл в привлекательный футбол, да и сам тренер был интеллигентен и мягок, так ещё и хорошо одевался. Да, не получилось в Грозном, спорно выходило в «Арсенале», но в общем и целом Кононова любили.
В «Спартаке» он резко поменялся. Стал отшивать журналистов и петь обещания, что через четыре месяца «красно-белые» начнут играть в футбол Бескова.
Вы в курсе, что произошло. Они так и не начали.
«Спартак» закончил на последнем месте в группе Лиги Европы (исторический момент для российских клубов), вылетел из Кубка, проиграл весной ЦСКА и отдал заклятому сопернику даже прямую путёвку в Лигу Европы, споткнувшись в последнем туре об «Оренбург».
Фейлы «Спартака» в квалификации еврокубков это диагноз. Сможет ли не наступить на эти грабли Кононов?
При этом на протяжении всего сезона создавалось устойчивое впечатление, что Кононов вообще не понимает, что делает. По всему выходило, что команда в кризисе, команда рушится, но Кононов с недоумением реагировал на вопросы журналистов и продолжал повторять, что всё в порядке и работа ведётся в верном направлении.
Большой удачей для него стало, что его не сняли уже сейчас.
Руководители «Спартака» решили не снимать Кононова. Кафельников призывает не покупать абонементы
В итоге единственным достижением тренера за сезон стала победа в Кубке «Матч Премьер».
Летом его ждёт ещё один такой турнир. Но на этот раз успех в нём наверняка не принесёт того воодушевления, которое было зимой.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: "Чемпионат", Станислав Красильников/ТАСС, eurosport, ПФК "Крылья Советов", РИА Новости, twitter.com/fratria