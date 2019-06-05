Экс-голкипер "Локомотива" опроверг информацию о том, что стал жертвой долгостроя
Вратарь "Ротора" Александр Фильцов прокомментировал появившуюся ранее информацию, что он стал жертвой долгостроя.
"Квартира уже давно у меня в собственности, сделан ремонт. Застройщик просто на год задержал сдачу объекта. Это абсолютно нормальная процедура, когда люди подают в суд, чтобы возместить финансовые издержки. Спасибо за беспокойство, всё хорошо", - цитирует Фильцова "Чемпионат.сом".
"Квартира уже давно у меня в собственности, сделан ремонт. Застройщик просто на год задержал сдачу объекта. Это абсолютно нормальная процедура, когда люди подают в суд, чтобы возместить финансовые издержки. Спасибо за беспокойство, всё хорошо", - цитирует Фильцова "Чемпионат.сом".