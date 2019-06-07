"Зенит" хочет договориться об уходе Маркизио за половину зарплаты

Руководство "Зенита" намерено досрочно прекратить трудовые отношения с 33-летним полузащитником Клаудио Маркизио, контракт которого заключен до июня 2020 года."Зенит" хочет предложить итальянцу компенсацию, равную половине зарплаты футболиста за этот срок – около 1,5 миллиона евро. Всего же полное финансовое обеспечение договора с хавбеком с учетом подписного бонуса могло бы составить около 13 миллионов евро за два сезона.Маркизио пришел в команду из Петербурга в сентябре прошлого года в качестве свободного агента – его предыдущим клубом был "Ювентус".По данным источника, на решение клуба повлияло, в том числе, поведение Маркизио после повреждения – легионер оставил без внимания рекомендации зенитовских врачей по поводу тактики восстановления.