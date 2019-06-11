Александр Медведев: Анюков останется в системе "Зенита", никаких сомнений
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев выразил уверенность, что капитан команды Александр Анюков останется в системе клуба даже в случае завершения карьеры.
"То, что Анюков останется в системе клуба, у меня нет никаких сомнений, а в какой роли - давайте подождем немножко", - цитирует Медведева ТАСС.
"То, что Анюков останется в системе клуба, у меня нет никаких сомнений, а в какой роли - давайте подождем немножко", - цитирует Медведева ТАСС.