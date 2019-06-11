Глава Минспорта Нижегородской области: расширение РПЛ упрощает борьбу за выход

Расширение числа команд в РПЛ может облегчить командам из ФНЛ выход в высший дивизион, заявил министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.

6 июня 15 из 16 клубов РПЛ на общем собрании проголосовали за расширение числа участников чемпионата России до 18 команд. Созданная лигой рабочая группа в течение двух недель обсудит все нюансы перехода, после чего направит свои предложения в комитет профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС). После этого должно быть принято коллегиальное решение, которое и будет направлено на утверждение исполкому РФС.

"Перед "Нижним" ставится цель выхода в премьер-лигу, как и в этом году ставилась, мы идем к ней постепенно, поступательно, но уверенно. Нужно уметь за короткий промежуток времени усилить команду, быть готовым к серьезной конкуренции за право выхода. Учитывая, что будет расширение, мы будем рады поучаствовать в премьер-лиге, но это тяжелая борьба. На сегодняшний день расширение упрощает борьбу за выход, надеемся, что слабее будет уровень спаррингов в стыковых матчах: будем играть не с 13-14-й командой, а уже с 15-16-й", - цитирует Панова ТАСС.
Теги: Нижний Новгород
Сегодня, 09:23
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