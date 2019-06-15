"Рубин" подписал Данченко

Полузащитник "Шахтера" Олег Данченко стал игроком "Рубина". Об этом сообщил официальный сайт казанского клуба.

– Олег имеет опыт выступления в Лиге Чемпионов в составе "Шахтера", у него хорошая школа. Данченко обладает всеми качествами флангового игрока. Как именно эти качества использовать, будем смотреть по ходу тренировочного процесса, - сказал и.о. главного тренера Роман Шаронов


Вторую половину прошедшего сезона Данченко провел за вылетевший в ФНЛ "Енисей"
Теги: Данченко Рубин Енисей
Сегодня, 17:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама