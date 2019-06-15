"Рубин" подписал Данченко

Крайний защитник Олег Данченко подписал четырехлетний контракт с «Рубином»! ??



Добро пожаловать! ???



Подробнее ?? https://t.co/cgJKET9zyW pic.twitter.com/adY6p0SJSa — «Рубин» Казань (@fcrk) June 15, 2019

Полузащитник "Шахтера" Олег Данченко стал игроком "Рубина". Об этом сообщил официальный сайт казанского клуба.– Олег имеет опыт выступления в Лиге Чемпионов в составе "Шахтера", у него хорошая школа. Данченко обладает всеми качествами флангового игрока. Как именно эти качества использовать, будем смотреть по ходу тренировочного процесса, - сказал и.о. главного тренера Роман ШароновВторую половину прошедшего сезона Данченко провел за вылетевший в ФНЛ "Енисей"