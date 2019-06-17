"Оренбург" не хочет проводить домашние матчи на "Самара Арене"

"Оренбург" выступает против проведения домашних матчей РПЛ в сезоне-2019/20 на стадионе "Самара Арена", заявил член попечительского совета клуба Василий Столыпин.

"Официально из РФС с клубом никто пока не связывался по этому поводу. Реакция клуба, конечно, не может быть положительной — играли-играли в Оренбурге, а тут ни с того ни с сего надо играть в Самаре, футбол же должен быть для болельщиков. А что делать, когда будет игра между собой? Мы небогатый клуб, для нас аренда, организация встреч, полиция — это большая финансовая нагрузка, зачем нас обувать.

Я уверен, что этого не произойдет — зачем в здравом уме играть 15 матчей не в своем городе, если у нас лучшая поляна, спокойно сыграем как летом, так и зимой, есть подогрев, все ровно. Сделана громадная работа, стадион соответствует всем требованиям кроме одного: приходят новые болельщики, но пока такой численности нет. Проблемы создаются на ровном месте, болельщики однозначно против", - цитирует Столыпина ТАСС.
Теги: Оренбург
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