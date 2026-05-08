Стало известно, какие клубы Первой лиги получили лицензии для участия в РПЛ

По информации РФС, "Факел", "Родина", "Урал" и "Ротор" получили лицензии для участия в следующем сезоне РПЛ.
На данный момент первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский "Факел", набрав 64 очка в 32 матчах. На второй строчке располагается московская "Родина" с 62 баллами в своем активе. Тройку замыкает екатеринбургский "Урал" (58 очков).
Волгоградский "Ротор" находится на четвертом месте с 53 баллами в своем активе.
Стало известно, какие клубы Первой лиги прошли лицензирование для возможного участия в следующем сезоне РПЛ.
