Агент Батракова: скорее всего, "Локомотив" планирует продажу Алексея

"Видел эту новость, которая в прессе появилась. Наверное, она не удивила. Скорее всего, "Локомотив" планирует эту продажу, исходя из новости.
Насколько высока вероятность продажи летом - сложно сказать, но реальная вероятность существует, потому что на ровном месте новости не появляются", - сказал Кузьмичев "Советскому спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Локомотив" указал продажу Алексея Батракова в доходной части при подаче данных для прохождения лицензирования на следующий сезон.
Российский игрок является выпускником академии "железнодорожников". В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 35 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость Батракова по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.