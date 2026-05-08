Матчи

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
Чайка
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
20:30
ЧелябинскНе начат

Агент Батракова: скорее всего, "Локомотив" планирует продажу Алексея

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы футболиста "Локомотива" Алексея Батракова, высказался о будущем игрока.
Фото: ФК "Локомотив"
Владимир Кузьмичев заявил, что вероятность продажи футболиста существует.

"Видел эту новость, которая в прессе появилась. Наверное, она не удивила. Скорее всего, "Локомотив" планирует эту продажу, исходя из новости.

Насколько высока вероятность продажи летом - сложно сказать, но реальная вероятность существует, потому что на ровном месте новости не появляются", - сказал Кузьмичев "Советскому спорту".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Локомотив" указал продажу Алексея Батракова в доходной части при подаче данных для прохождения лицензирования на следующий сезон.

Российский игрок является выпускником академии "железнодорожников". В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 35 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость Батракова по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

