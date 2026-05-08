Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
Чайка
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
20:30
ЧелябинскНе начат

ФИФА не разрешила Хайкину выступать за сборную Норвегии - NRK

ФИФА не разрешила голкиперу "Буде-Глимт" Никите Хайкину выступать за сборную Норвегии.
Фото: Getty Images
По информации источника, процедура смены гражданства футболиста не соответствует требованиям устава, касающимся продолжительности пребывания в стране.

В начале апреля 2026 года стало известно, что вратарь получил гражданство Норвегии.

Никита Хайкин выступает в составе "Буде-Глимт" с конца марта 2023 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 23 матча, пропустил 32 гола и отыграл 7 встреч на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июля 2027 года.

Источник: NRK со ссылкой на NTB

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится