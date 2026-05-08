ФИФА не разрешила Хайкину выступать за сборную Норвегии - NRK

ФИФА не разрешила голкиперу "Буде-Глимт" Никите Хайкину выступать за сборную Норвегии.

По информации источника, процедура смены гражданства футболиста не соответствует требованиям устава, касающимся продолжительности пребывания в стране.



В начале апреля 2026 года стало известно, что вратарь получил гражданство Норвегии.



Никита Хайкин выступает в составе "Буде-Глимт" с конца марта 2023 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 23 матча, пропустил 32 гола и отыграл 7 встреч на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июля 2027 года.



Источник: NRK со ссылкой на NTB