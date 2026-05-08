Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
Чайка
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
20:30
ЧелябинскНе начат

Защитник "Спартака" может перейти в чемпионат Турции

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы футболиста "Спартака" Никиты Чернова, высказался о будущем игрока.
Фото: ФК "Спартак"
Владимир Кузьмичев заявил, что у футболиста есть несколько вариантов продолжения карьеры.

"Мы в диалоге, есть несколько вариантов продолжения карьеры. Думаю, до конца чемпионата сможем что-то сказать.

Есть вариант из РПЛ и чемпионата Турции", - сказал Кузьмичев "Спорт-Экспрессу".

Ранее спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао заявил, что футболист не входит в планы клуба.

На данный момент Никита Чернов выступает в составе самарских "Крыльев Советов" на правах аренды. В текущем сезоне защитник провел 22 матча и забил 2 гола. Соглашение игрока с красно-белыми рассчитано до конца июня 2026 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится