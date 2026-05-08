По информации источника, при подаче данных для прохождения лицензирования на сезон-2026/2027 "Локомотив" указал продажи Алексея Батракова, Сесара Монтеса и еще нескольких игроков в качестве будущего дохода, за счет которого клуб будет существовать в следующем сезоне.
Российский футболист является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 35 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
На данный момент "железнодорожники" занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков в 28 матчах.
Источник: Telegram-канал "Мутко против"
"Локомотив" указал продажу Батракова в доходной части на сезон-2026/2027 - источник
