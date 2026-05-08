Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
Чайка
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
20:30
ЧелябинскНе начат

Сычев оценил игру "Спартака" под руководством Карседо

Бывший игрок "Спартака" Дмитрий Сычев высказался об игре команды под руководством Хуана Карлоса Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
Дмитрий Сычев заявил, что "Спартак" заиграл по-другому под руководством испанского специалиста.

"Про каждого главного тренера "Спартака" после назначения говорят только хорошее. Но в итоге всё переворачивается в обратную сторону.

"Спартак" при Карседо стал интереснее - это факт. Команда заиграла по-другому. За ней увлекательно смотреть", - сказал Сычев Metaratings.

Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 14 матчей, одержала 9 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится