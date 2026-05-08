"Динамо" не может покинуть Краснодар из-за закрытия аэропорта

- Команда "Динамо" продолжает находиться в Краснодаре в связи с временным закрытием аэропортов юга России и ожидает официальных новостей, - приводит слова пресс-службы клуба "РИА Новости Спорт".
Вчера, 7 мая, московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" в финале Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:0, 5:6 - пен. Южане сыграют в Суперфинале турнира с московским "Спартаком".
В 29 туре Российской Премьер-Лиги команда Ролана Гусева сыграет на домашнем стадионе с "Краснодаром" - встреча состоится в понедельник, 11 мая, в 20:00 по столичному времени.