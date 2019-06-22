Александр Рязанцев: у "Торпедо" с "Шеффилдом" получилась дружеская игра
Полузащитник "Торпедо" Александр Рязанцев прокомментировал победу над "Шеффилдом" со счетом 5:0 в товарищеском матче, приуроченном к 95-летию московского клуба.
"Когда у "Шеффилда" силы еще были — они играли в неплохой футбол. И погода в 6 была пожарче, чем в 7. Мы в первом и втором тайме старались выполнить установку тренера, все-таки контрольная игра.
У нас получилась дружеская игра. Насчет болельщиков я знал, что билеты на эту трибуну все раскуплены и открыли дополнительные трибуны. Когда народ приходит на футбол — это не может не радовать.
Помню ли похожую атмосферу в товарищеских матчах? Были товарищеские турниры, Кубок Первого канала, например — там было много народу. Но именно такой дружеской атмосферы у меня ни разу в жизни не было.
Не считаю нужным сравнивать Сергея Игнашевича с другими тренерами. У всех свой почерк, стиль, свои мысли. Работаем плодотворно, и будем пытаться воплотить его видение игры.
Для меня "Торпедо" — это не просто команда, и мотивировать меня играть в этой футболке не нужно.
Чем еще могу в этом сезоне угостить болельщиков и журналистов? Здесь такие креативные люди. Я думаю, что мы вместе что-то придумаем, и будем отыгрывать эту ситуацию. Мое коронное блюдо? Спагетти, потому что это я больше всего употребляю на сборах", - цитирует Рязанцева Sport24.ru.
"Когда у "Шеффилда" силы еще были — они играли в неплохой футбол. И погода в 6 была пожарче, чем в 7. Мы в первом и втором тайме старались выполнить установку тренера, все-таки контрольная игра.
У нас получилась дружеская игра. Насчет болельщиков я знал, что билеты на эту трибуну все раскуплены и открыли дополнительные трибуны. Когда народ приходит на футбол — это не может не радовать.
Помню ли похожую атмосферу в товарищеских матчах? Были товарищеские турниры, Кубок Первого канала, например — там было много народу. Но именно такой дружеской атмосферы у меня ни разу в жизни не было.
Не считаю нужным сравнивать Сергея Игнашевича с другими тренерами. У всех свой почерк, стиль, свои мысли. Работаем плодотворно, и будем пытаться воплотить его видение игры.
Для меня "Торпедо" — это не просто команда, и мотивировать меня играть в этой футболке не нужно.
Чем еще могу в этом сезоне угостить болельщиков и журналистов? Здесь такие креативные люди. Я думаю, что мы вместе что-то придумаем, и будем отыгрывать эту ситуацию. Мое коронное блюдо? Спагетти, потому что это я больше всего употребляю на сборах", - цитирует Рязанцева Sport24.ru.