"Вест Хэм" отказался покупать Чалова за 25 миллионов фунтов стерлингов

"Вест Хэм" не намерен приобретать нападающего ЦСКА Федора Чалова за 25 миллионов фунтов стерлингов, сообщается в Твиттере ExWHUemployee.
Ранее появилась информация об интересе к россиянину со стороны ведущих английских клубов.
В прошедшем сезоне Чалов принял участие в 37 матчах ЦСКА, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. В первом туре РПЛ нового сезона он не отметился результативными действиями. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 мячами. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 16 миллионов евро.
"СЭ"