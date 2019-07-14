"Вест Хэм" отказался покупать Чалова за 25 миллионов фунтов стерлингов

"Вест Хэм" не намерен приобретать нападающего ЦСКА Федора Чалова за 25 миллионов фунтов стерлингов, сообщается в Твиттере ExWHUemployee.

Ранее появилась информация об интересе к россиянину со стороны ведущих английских клубов.

В прошедшем сезоне Чалов принял участие в 37 матчах ЦСКА, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. В первом туре РПЛ нового сезона он не отметился результативными действиями. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 мячами. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 16 миллионов евро.

"СЭ"
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Чалов ЦСКА Вест Хэм АПЛ
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