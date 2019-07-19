Сбитый летчик и "Спартак", "пришло время возить железнодорожников" и долгожданный VAR. Превью 2-го тура РПЛ

"Уфа" – "Краснодар"
20 июля, 14:00. Матч Премьер
20 июля, 14:00. Матч Премьер
В первом туре "Уфа" выдала ярчайший для нейтрального болельщика матч, но пропустила три гола и проиграла. Евсеев не скрывает - на команде сказывается отсутствие Беленова, который пропускает две стартовых игры нового чемпионата из-за дисквалификации, полученной за демонстрацию неприличных жестов в стыках в Томске. Против "Краснодара", как вы понимаете, он тоже не сыграет, и это большой минус для "уфимцев". Впрочем, возможно, этот минус перевесит большой плюс в виде эмоций, от презентации формы, открытой тренировки и многочисленного общения с фанатами, которые были у игроков на этой неделе.
"Краснодар" отправляется в Уфу после неудачного выезда в Грозный, где он смотрелся, прямо скажем, совсем не впечатляюще. Отсутствие травмированных Газинского и Классона, а также покинувших клуб Каборе и Перейры пока что сильно заметно. Да и с физическим состоянием у "быков" не все в порядке. Но не будем забывать, что для них сейчас главным является квалификация в групповой этап Лиги Чемпионов, а потому именно к ней команда должна оказаться на высоте. Матч с "Уфой" - как возможность оценить прогресс за прошедшие 6 дней.
"Крылья Советов" – "Арсенал"
20 июля, 16:30. Матч ТВ, Матч Премьер
20 июля, 16:30. Матч ТВ, Матч Премьер
Лидер чемпионата сразится с одним из участников Лиги Европы от России. Тульский "Арсенал" возьмет старт в европейском турнире в ближайший четверг, где его соперником будет "Нефтчи". Но, зная менталитет Игоря Черевченко, можно быть уверенным в том, что о лигоевропейском матче "туляки" начнут думать только после окончания встречи в Самаре. Меж тем, благодаря "Арсеналу" в РПЛ стало на одного Александра Довбню больше. Вратарь с таким именем и фамилией продолжит выступать в "Оренбурге", а в Тулу перебрался защитник из "Пафоса", который, на секундочку, в свое время становился чемпионом Европы среди игроков не старше 17-ти лет.
"Крылья" после эффектной победы над ЦСКА имеют не только максимальный заряд положительных эмоций, но и максимально полный состав - восстановившиеся от травм Канунников и Якуба вернулись к работе в общей группе. Плюс к этому на прошедшей неделе клуб заработал порядка 2,5 миллионов евро, продав в "Тулузу" защитника Рохеля. Теперь из этих денег можно с известной легкостью выделить нужную сумму на подписание контракта с Гацканом, которым, по информации Sport24, интересуются "самарцы". Хотя и без 35-летнего игрока, как кажется, у "Крыльев" сейчас все хорошо.
ЦСКА – "Оренбург"
20 июля, 19:00. Матч Премьер
20 июля, 19:00. Матч Премьер
Первый матч "армейцев" в новом чемпионате в совокупности с впечатлениями от предсезонного кубка Париматч Премьер дал повод рассуждать о том, что синдром второго сезона бывает не только у отдельных игроков, но и сразу у всей команды. Сам Гончаренко признает, что этим летом в отличии от прошлого соперники понимают, чего ждать от ЦСКА и к чему надо готовиться. Тем интереснее, как тренер будет справляться с ситуацией и исправлять ее в лучшую сторону. Усиления состава пока что нет, Щенников и Дзагоев все еще не могут играть, а лидеры уровня Влашича в Самаре сыграли на низком уровне.
ЦСКА анонсировал игру против "Оренбурга" роликом: "А Никола выйдет?"
Другое дело, что "Оренбург" нынче и сам далек от идеальной формы. До старта чемпионата он совершал преимущественно трансферы на выход, а комплектование команды фактически началось только что. На данный момент объявлено о приобретении полузащитника Аюпова и нападающего Фамейе. Также есть информация, что в ближайшее время состоится покупка у "Сампдории" защитника Шимича.
"Ростов" – "Спартак"
20 июля, 21:30. Матч Премьер
20 июля, 21:30. Матч Премьер
"Сбитый летчик может говорить все, но он сбитый летчик" - так говорил Леонид Федун в июне 2014-го года, когда рассказывал о том, сколько Валерий Карпин потратил и сколько заработал на трансферах в "Спартаке". Пресс-служба "Ростова" в очередной раз проявила свои лучшие качества и, используя фразу владельца столичного клуба, максимально привлекла интерес к предстоящей встрече. "Сбитый летчик опасен вдвойне" - гласит великолепная афиша.
???— Football Club Rostov (@rostovfc) July 16, 2019
Он вновь за штурвалом!
Ждем битву со "Спартаком"!
20 июля на "Ростов Арене"!
Билеты и абонементы: https://t.co/53urLSErDk pic.twitter.com/YfSnDqSv1c
Учитывая трудности, которые продолжает испытывать команда Кононова, данное выражение кажется еще более реалистичным. "Спартак" провел хоть и равную, но очень слабую для себя игру против "Сочи", победив с помощью гола, который должен был быть отменен. Олег Георгиевич заявил, что у него есть неудовлетворение, но многие болельщики считают данное определение слишком мягким. Повысить качество футбола в исполнении своих подопечных главный тренер наверняка надеется с подписанием Мирзова, который знаком ему по "Арсеналу" и который перешел в "Спартак" как раз из "Ростова".
Впрочем, из Ростова-на-Дону этим летом много кто уезжает. Вот уже и Гацкан договорился с "ростовчанами" о расставании. Согласно сообщению на официальном сайте клуба, матч с "красно-белыми" станет последним для Александра в составе "Ростова". Гацкан очень хочет получать постоянную игровую практику и практически каждый раз оказываться в стартовом составе. Карпин, судя по всему, не видел в полузащитнике незаменимого игрока основы.
"Урал" – "Ахмат"
21 июля, 14:00. Матч Премьер
21 июля, 14:00. Матч Премьер
Погода в Екатеринбурге продолжает радовать местных жителей. Напомню, что в прошлую субботу во время матча с "Уфой" там было +34 градуса. К концу этой недели жара никуда не делась - пятница дарит +32, суббота готовит +30. Но аккурат к игре с "Ахматом" в Свердловскую область придет похолодание. Синоптики прогнозируют на воскресенье всего-то +24 и небольшой дождь. В этот раз условия для футбола будут комфортнее, хотя и в первом туре жара не помешала "Уралу" и "Уфе" забить 5 мячей.
Николай Димитров и Павел Погребняк восстанавливаются после травм, а потому их участие в предстоящей встрече под вопросом. Не исключено, что Парфенову вновь предстоит обойтись без них. У "Ахмата" по индивидуальной программе на этой неделе занимались три футболиста. Магомед Митришев, по информации на официальном сайте клуба, имеет микротравму. Денис Глушаков залечивает повреждение, полученное в конце летних сборов. А Вилькер Анхель получил травму в первом тайме матча с "Краснодаром".
"Локомотив" – "Тамбов"
21 июля, 16:30. Матч Премьер
21 июля, 16:30. Матч Премьер
Федор Смолов, конечно, на этой неделе главная футбольная звезда поисковых запросов, новостных лент и одного Youtube-канала. Терка, морковь, Бузова, 400 тысяч рублей и дом культуры, комментарий в инстаграме Дзюбы - уверен, обо всем этом вы знаете и без меня. Себе же позволю только напомнить вам, что первый тур Федор пропустил не просто так и не из-за съемок в Comment Out - согласно заявлению пресс-службы "Локо", нападающий почувствовал небольшое напряжение в мышце, и тренерский штаб не стал им рисковать. К игре с "Тамбовом" он должен быть готов.
Меж тем, завершилась одна из главных трансферных эпопей этого лета. Гильерме никуда не переходит и остается в "Локомотиве" еще на три года. Пожалуй, нет сомнений, что своей игрой он заслужил продление контракта. "Тамбов" на информационном поле не так заметен, но промо-ролик пресс-службы клуба перед выездным матчем с "Локо" заслуживает внимания. "Пришло наше время возииить железнодорожников" - шикарно!
"Динамо" – "Рубин"
21 июля, 19:00. Матч ТВ, Матч Премьер
21 июля, 19:00. Матч ТВ, Матч Премьер
Новая страница истории Премьер-Лиги начнется в воскресенье в семь часов вечера по Москве. Именно в это время начнется первый матч чемпионата России, в котором будет применена система VAR. В случае спорных ситуаций Виталий Мешков сможет прибегнуть к помощи видеоассистентов, впрочем, вы и так прекрасно знаете, как работает новая технология. Посмотреть историческую игру можно будет на федеральном Матч ТВ.
А тех, кто придет на стадион, ждет обширная развлекательная программа от "Динамо". Хедлайнеры - Лев Лещенко и Pharaoh. Сразу после выступления артистов будут объявлены имена тренеров "бело-голубых", в чью честь будут названы трибуны новой "динамовской" арены. Что касается футболистов столичного клуба, то под вопросом участие в матче продолжающего залечивать травму плеча Паршивлюка. Но зато все шансы дебютировать есть у Каборе. У "Рубина" весьма вероятно появление на поле нового защитника Старфельта. Экс-нападающий "Ростова" Кьяртанссон уже приступил к тренировкам с "казанцами", но официально о трансфере пока что не объявлено.
"Сочи" – "Зенит"
21 июля, 21:30. Матч Премьер
21 июля, 21:30. Матч Премьер
Завершится второй тур игрой "Зенита" с командой, которую болельщики не из Санкт-Петербурга зачастую саркастически называют "Зенит-2". И после этой рабочей недели поводов пошутить над "Сочи" у фанатов только прибавилось. "Сочинцы" арендовали у "питерцев" молодого Андрея Мостового и сделали неплохое предложение по Заболотному. Десант из Питера продолжает высаживаться на берегах Черного моря, и это, пожалуй, только подогревает интерес к предстоящей встрече. Впрочем, не питерскими едиными. "Сочи" не упустил возможность подписать контракт с Джанаевым. Опытный вратарь уже приступил к работе. По словам Точилина, Сослан даже в выходной для всей команды день не упускал возможность набрать форму и занимался по индивидуальной программе.
После первых матчей "Зенита" в новом сезоне пошли слухи, что и ему нужно усилить вратарскую позицию. Лунев стал допускать ошибки, которые приводят к пропущенным голам. Но Сергей Семак уверенно заявил, что Андрей является вратарем номер один. "Ничего страшного не происходит. Все ошибаются. Посмотрим, что будет дальше, исходя из состояния Андрея и его конкурентов" - сказал главный тренер питерского клуба. Но не удивляйтесь, если против "Сочи" будет играть не Лунев, а, например, Кержаков - на открытой тренировке Андрей работал по индивидуальной программе. Так же, как и Дзюба, который испытывал легкое недомогание. Участие обоих футболистов в предстоящем матче под вопросом.