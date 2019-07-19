Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в интервью клубной пресс-службе выразил уверенность, что армейцы смогут на равных конкурировать с другими фаворитами РПЛ.
"Я уверен, что сможем. Мы — большой клуб, и в чемпионате в каждом матче будем играть только от себя. ЦСКА такой же лидер первенства, как и другие ведущие команды страны. Наша задача — побеждать, и мы сделаем все, чтобы радовать болельщиков.
Возраст ничего не значит. Если мы моложе, значит, должны выкладываться даже больше «стариков». У нас есть главное: нереализованные амбиции. Нам есть, что доказывать. И я уверен, что мы можем и должны биться за лидерство", — заявил Обляков.
В стартовавшем сезоне ЦСКА в Самаре проиграл «Крыльям Советов» (0:2). Сегодня команда Виктора Гончаренко примет "Оренбург".
sport24
Иван Обляков: возраст не значит ничего, мы должны биться за лидерство
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