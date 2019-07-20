РПЛ сделала заявление в связи с инцидентом в Ростове

Час до матча.

Вход на сектор более, чем лоялен.

Входные группы оборудованы кондеями.

Новые стадионы это, конечно, ? pic.twitter.com/nkSH1QmjEn — Угодник (@UgodnikOnTour) July 20, 2019

По материалам предварительной проверки, проведённой РПЛ, установлено, что все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника, о чем свидетельствуют сообщения болельщиков в сети Интернет (https://twitter.com/UgodnikOnTour/status/1152630945767460864).Вместе с тем в ходе матча ряд болельщиков "Спартака" неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых были брошена в сторону стюардов.После матча в соответствии с "Планом обеспечения безопасности" полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны. Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка. По решению координационного штаба оперативно введен ОМОН, инцидент локализован. Нарушители доставлены в отделения полиции.По данным мэрии Ростова по ст. 20.31 ч.3 задержан 1 человек, по 20.31 ч.1 – 7 человек. За медицинской помощью обратился 1 человек.