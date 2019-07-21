"Локомотив" победил "Тамбов"

Московский "Локомотив" пропустил первым, но оказался сильнее дебютанта премьер-лиги "Тамбова" (2:1). По ходу встречи жёлтую карточку получил Юрий Сёмин.

Чемпионат России

2 тур

2:1

Голы: Эдер, 30, Игнатьев, 33 - Костюков, 6


Локомотив: Гилерме, Игнатьев (Смолов, 46), Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Миранчук Ал., Миранчук Ан., Крыховяк, Эдер (Лысов, 64).

Тамбов: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Чуперка, Карасёв, Килин (Маркелов, 72), Мухаммед (Кленкин, 24), Аппаев, Костюков (Бенито, 59).

Предупреждения: Костюков, 14, Чорлука, 43, Семин, 67, Крыховяк, 79, Маркелов, 80, Таказов, 90, Лысов, 90+1

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Локомотив Тамбов
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