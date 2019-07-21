"Локомотив" победил "Тамбов"

Чемпионат России
2 тур
2:1
Голы: Эдер, 30, Игнатьев, 33 - Костюков, 6
2 тур
2:1
Голы: Эдер, 30, Игнатьев, 33 - Костюков, 6
Локомотив: Гилерме, Игнатьев (Смолов, 46), Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Миранчук Ал., Миранчук Ан., Крыховяк, Эдер (Лысов, 64).
Тамбов: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Чуперка, Карасёв, Килин (Маркелов, 72), Мухаммед (Кленкин, 24), Аппаев, Костюков (Бенито, 59).
Предупреждения: Костюков, 14, Чорлука, 43, Семин, 67, Крыховяк, 79, Маркелов, 80, Таказов, 90, Лысов, 90+1