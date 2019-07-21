Геннадий Орлов: "Спартаку" опять повезло

Известный комментатор поделился мнением насчёт результата матча второго тура между "Ростовом" и "Спартаком":- Мне нравится этот тур. Особенно впечатлила игра "Ростова", они были ближе к победе в матче со "Спартаком", но "красно-белым" снова повезло.Надо было вторую карточку показать Бакаеву, но его заменили. "Спартак" тоже лучше сыграл этот матч, чем первый.Карпин доказал, что он тренер высокой квалификации. Если они увеличат свою скамейку, будут бороться за первое место в чемпионате. У них для этого есть все. Думаю, им надо искать замену Гацкану, - приводит слова Орлова "Матч ТВ".