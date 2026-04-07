Агент объяснил, почему Вахания не перешел в "Динамо"

Футбольный агент Василий Голяна объяснил, почему защитник "Ростова" Илья Вахания не перешел в московское "Динамо" летом 2025 года.
Фото: ФК "Ростов"
По словам агента, "Ростов" продал Максима Осипенко и Николая Комличенко и не мог себе позволить расстаться с тремя ключевыми игроками.

- Потому что "Ростов" к тому моменту уже продал Максима Осипенко и Николая Комличенко. Клуб не мог себе позволить отпустить трёх ключевых игроков в рамках одного трансферного окна.

У нас был предварительный разговор с "Динамо", но мы приостановили переговоры по просьбе "Ростова", - цитирует Голяна Sports.ru

Напомним, что в зимнее трансферное окно стало известно, что защитник "Ростова" Илья Вахания в летнее трансферное окно присоединится к "Краснодару", сумма трансфера составила около 1,55 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник вышел на поле в составе ростовчан в 27 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 3 миллиона евро, также на счету Вахании девять матчей в составе сборной России и один забитый гол.

