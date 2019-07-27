Константин Генич: позорный "Спартак", который колбасит по полной

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич в твиттере высказался об игре "Спартака" в нынешнем сезона.
"Спартак" колбасит по полной. Через матч играют, видимо. Что с "Сочи", что сейчас — печальное зрелище. Куда делось все то хорошее, что было неделю назад в Ростове?!

В Ростове был темп, попытки сыграть современно, прессинг какой-никакой. Но тут совсем алез. Полный. Стоячий футбол.

Позорный "Спартак", очень неплохой "Тамбов". И не скажешь, что выиграли не по делу.

У меня нет к "Спартаку" какой-то неприязни или предвзятости. Играют тухло — надо об этом говорить", - написал Генич.

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Генич Спартак
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