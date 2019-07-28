Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал победу ЦСКА над "Локомотивом" (1:0) в 3-м туре РПЛ.
"В первом тайме ЦСКА был активнее, во втором игра чуть выровнялась. В целом матч был напряженный, с борьбой. Футбол был на хорошем уровне. Счет полностью соответствует игре. ЦСКА не уступал "Локомотиву" ни в чем. Я всегда был за внедрение системы VAR в России. И в этом матче арбитр ее использовал нормально.
Вообще у "Локомотива" неважный старт сезона, клуб должен был набирать больше очков. Но у него так каждый сезон, команда раскачивается. Потом, к середине-концу сезона, она наберет свое. Другое дело, за полтора месяца до еврокубков и "Локомотиву", и ЦСКА надо набирать. Они находятся в неоптимальной форме. После сборов команды были под большими нагрузками. Им не хватает свежести. Но, думаю, время еще есть", - цитирует Бубнова Sportbox.
Александр Бубнов о матче ЦСКА - "Локомотив": я всегда был за внедрение VAR в России
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