» » Сергей Рыжиков: мы проиграли 1:2, и это плохо

Сергей Рыжиков: мы проиграли 1:2, и это плохо

Капитан "Крыльев Советов" подвел итоги матча четвертого тура против "Локомотива", в котором столичный клуб вырвал победу в добавленное время.
- В конце сегодняшнего матча показалось, что "Крылья" даже могут победить, но в итоге поражение. Что, на ваш взгляд, случилось на последних минутах? Помешало желание выиграть?

- Да, наверно, надо было чуть построже сыграть сзади. Но болельщики погнали нас вперед, мы завелись и захотели забить второй. Это футбол. Да, результата нет, очков нет. Но есть желание, есть игра, есть моменты. Будем работать.

- Есть ли в первом пропущенном голе ваша вина? Мяч залетел в ближний угол.

- Все голы вратарские. Мы с тренером вратарей разберем эту ситуацию. Мы проиграли 1:2, и это плохо.

- "Локомотив" сегодня имел большое преимущество на флангах. Что вашей команде не удалось сделать, чтобы помешать сопернику?

- Есть моменты, которые привели к голам. В частности, недочет, который привел ко второму голу. Но в "Локомотиве" тоже не деревяшки собрались. Там люди, которые играют в Лиге Чемпионов.

- Есть ли у вас вопросы к судье? Игра была достаточно жесткой, особенно в первом тайме.

- Думаю, что и у "Крыльев", и у "Локомотива" хватает ребят, которые могут сыграть жестко. Можно было даже чуть поменьше свистеть.

- Сегодня была новая пара центральных защитников, которые достаточно молодые. Вы довольны их игрой?

- Ребята притираются друг к другу. Нужно побыстрее исправлять наши ошибки и идти на позитиве. Будем готовиться. И Карпов, и Чернов - квалифицированные защитники. 23 года - это уже не молодые. Никита в ЦСКА играл, например, в сборную привлекался - цитируют Сергея Рыжикова корреспонденты Rusfootball.info Роман Гуськов и Иван Долинин.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Автор:
Теги: Крылья Советов Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Андрей Червиченко: Понсе, думаю, получит максимально возможную дисквалификацию, матча четыре посидит на трибуне
Константин Рауш: моменты были, надо было просто забивать 1
Валерий Рейнгольд - об удалении Понсе: это абсолютно хулиганская выходка! Он мог вообще Шунина инвалидом сделать 1
Олег Кононов - об удалении Понсе: чисто игровой эпизод! 12
Роман Зобнин: извиняюсь перед Мирзовым ещё раз 3
Резиуан Мирзов: нельзя говорить, что Понсе подвел команду
"МЮ" планирует приобрести Манджукича у "Ювентуса"
Валерий Карпин признался, что не удовлетворен результатом матча "Ростов" - "Урал" 1
Фанат крикнул "Наш "Спартак" - суперклуб" на акции протеста в Москве и был задержан через 20 секунд 25
Сергей Рыжиков: мы проиграли 1:2, и это плохо
Достойный сменщик Адриано. Понсе подарил «Динамо» большинство, но команда Хохлова этим не воспользовалась 6
"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью 87
Василий Кикнадзе: очень надеюсь, что травма Чорлуки несерьезная 3
Божович: не могу спорить с губернатором через прессу. Он делает всё для команды и может сказать своё мнение 1
"Крылья Советов" - "Локомотив": фотоотчет встречи 1
"Краснодар" - "Зенит": стали известны стартовые составы 10
Славолюб Муслин: с приходом Малкома "Зенит" можно досрочно объявлять чемпионом 11
"Локомотив" и Фернандеш не будут подписывать новый контракт 4
Матс Хуммельс пропустит Суперкубок Германии против "Баварии"
Равиль Сабитов: именно сегодня мне "Локомотив" понравился 1
Юрген Клопп рассказал про разговор с Гвардиолой после финала Лиги чемпионов
Александр Гацкан: в чемпионате России можно обыграть любую команду 1
Юрий Семин: очень интересный и драматичный матч 3
Килиан Мбаппе прогнал Неймара во время командного фото "ПСЖ" после матча за Суперкубок Франции 2
"Локомотив" на 94-й минуте вырвал победу над "Крыльями" 29
Паршивлюк в старте "Динамо" на матч со "Спартаком" 2
Шюррле остался в запасе "Спартака" на матч с "Динамо" 11
Поль Погба пропустит игру с "Миланом" не из-за травмы, он хочет перейти в "Реал"
Гус Тил посетит матч "Спартака" с "Динамо" 28
Гендиректор "Арсенала": после вылета из Лиги Европы президент выразил полную поддержку Черевченко
Все новости