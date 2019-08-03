- В конце сегодняшнего матча показалось, что "Крылья" даже могут победить, но в итоге поражение. Что, на ваш взгляд, случилось на последних минутах? Помешало желание выиграть?
- Да, наверно, надо было чуть построже сыграть сзади. Но болельщики погнали нас вперед, мы завелись и захотели забить второй. Это футбол. Да, результата нет, очков нет. Но есть желание, есть игра, есть моменты. Будем работать.
- Есть ли в первом пропущенном голе ваша вина? Мяч залетел в ближний угол.
- Все голы вратарские. Мы с тренером вратарей разберем эту ситуацию. Мы проиграли 1:2, и это плохо.
- "Локомотив" сегодня имел большое преимущество на флангах. Что вашей команде не удалось сделать, чтобы помешать сопернику?
- Есть моменты, которые привели к голам. В частности, недочет, который привел ко второму голу. Но в "Локомотиве" тоже не деревяшки собрались. Там люди, которые играют в Лиге Чемпионов.
- Есть ли у вас вопросы к судье? Игра была достаточно жесткой, особенно в первом тайме.
- Думаю, что и у "Крыльев", и у "Локомотива" хватает ребят, которые могут сыграть жестко. Можно было даже чуть поменьше свистеть.
- Сегодня была новая пара центральных защитников, которые достаточно молодые. Вы довольны их игрой?
- Ребята притираются друг к другу. Нужно побыстрее исправлять наши ошибки и идти на позитиве. Будем готовиться. И Карпов, и Чернов - квалифицированные защитники. 23 года - это уже не молодые. Никита в ЦСКА играл, например, в сборную привлекался - цитируют Сергея Рыжикова корреспонденты Rusfootball.info Роман Гуськов и Иван Долинин.
Сергей Рыжиков: мы проиграли 1:2, и это плохо
Капитан "Крыльев Советов" подвел итоги матча четвертого тура против "Локомотива", в котором столичный клуб вырвал победу в добавленное время.
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