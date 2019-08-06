» » Дмитрий Аленичев удивлен тем, что "Спартак" отпустил Зе Луиша в "Порту"

Дмитрий Аленичев удивлен тем, что "Спартак" отпустил Зе Луиша в "Порту"

Бывший футболист и тренер "Спартака", экс-полузащитник "Порту" Дмитрий Аленичев - о переходе форварда Зе Луиша в португальский клуб.

– Очень качественное усиление для "Порту"! Честно говоря, удивился, что Зе Луиша отпустили. Да, он сам хотел поменять обстановку. Я виделся с ним в Москве за пару месяцев до ухода, он изъявил желание что-то изменить, понять его можно. Но клуб, наверное, мог постараться найти аргументы и оставить нападающего. Для нас, для "Спартака", это болезненный удар по группе атаки. Для "Порту" мощное подспорье. Кстати, Зе работал в Браге с нынешним главным тренером "Порту" Консейсау. У Луиша все получится.

– Вы не отпустили бы Зе Луиша?

– Не отпустил бы! Оставил бы и его и Фернанду. Постарался бы во всяком случае. Да, в чем-то они оба наелись, но разве можно разбрасываться такими исполнителями?

"СЭ"

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Аленичев Спартак Зе Луиш Порту
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Сергей Семак - о стадионе "Смена": созданы идеальные условия, чтобы прогрессировать молодежи
Дмитрий Аленичев удивлен тем, что "Спартак" отпустил Зе Луиша в "Порту"
Глава КДК РФС сообщил, что заседание по делу Понсе перенесено на неделю
"Витесс" Слуцкого не заинтересован в игроке тульского "Арсенала" Володько
Гендиректор "Рубина" - о гулянке Реброва и Бухарова
"Оренбург" хочет приобрести вратаря, опорного полузащитника и нападающего
"Зенит" и "Барселона" могут провести матч в следующем году
Гендиректор "Рубина" рассказал о расставании с Бердыевым
"Вест Хэм" подписал 18-летнего португальского защитника
"МЮ" отверг новое предложение "Интера" по Лукаку
Дуглас: занятия мини-футболом очень помогли в дальнейшей карьере
"Монако" подписал защитника "Монпелье"
"Млада Болеслав": переговоры о переходе Комличенко в "Локомотив" продолжаются
Дуглас: по особым поводам обязательно созваниваемся с Халком
Дуглас: рад, что стал частью команды, которая вписала свое имя в историю 1
"Балтика" на 90 процентов рассчиталась с долгами
Напавшие на сотрудников полиции во время матча "Зенит" - "Краснодар" фанаты извинились после задержания 14
Гендиректор "Рубина" - о переходе Сутормина в "Зенит" 7
Дмитрий Аленичев считает, что первый матч между "Краснодаром" и "Порту" завершится вничью 1
"Марсель" продлит контракт с Манданда до 2021 года
Новичок "Спартака" Тил уже пишет по-русски 19
Безбашенный Понсе. Сборная неудачников 4-го тура 3
"Дерби Каунти" объявил о подписании Руни. Он станет играющим тренером
"Динамо" может купить хавбека сборной Туниса 2
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Четырем чиновникам выдвинуты обвинения по делу об организации ЧМ-2006
"Бавария" хочет купить 19-летнего нападающего "Арсенала"
Александр Егоров: в ворота "Спартака" нужно было назначать пенальти 14
Данилу Перейра: у "Краснодара" есть слабые стороны и мы будем их использовать 1
Сержу Консейсау: у "Порту" есть состав, который гарантирует нам успех
Все новости