Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал слова Станислава Черчесова, относительно того, почему он отдает предпочтение нападающему "Зенита" Артему Дзюбе, а не лучшему бомбардиру РПЛ прошлого сезона Федору Чалову.
"Не вижу ничего страшного в том, что Черчесов принял такое решение относительно Чалова. Все правильно, всему свое время. Не думаю, что такие слова главного тренера сборной собьют Федора с пути. У него есть своя мотивация. Если продолжит забивать и показывать свои лучшие качества, как в РПЛ, так и в молодежной сборной, то уверен, что главный тренер изменит свое решение", — цитирует Гришина "RT на русском".
Александр Гришин объяснил, почему Черчесов сделал выбор в пользу Дзюбы, а не Чалова
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