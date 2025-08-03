"Не чувствую ли давления со стороны руководства? Нет. Чувствую полное доверие, никакого давления не ощущаю", - передает слова Альбы "Матч ТВ".
Сегодня, 2 августа, "Ростов" разгромно проиграл на своем поле самарским "Крыльям Советов" в матче 3-го тура РПЛ со счетом 1:4. Это поражение стало четвертым для подопечных Джонатана Альбы в четырех играх. Ранее ростовчане уступили в чемпионате России "Зениту" (1:2) и "Динамо" (0:1), а также "Спартаку" в Кубке страны (0:2).
Альба: чувствую полное доверие руководства "Ростова", никакого давления
Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба заявил, что не чувствует давления после четырех подряд поражений.
Фото: ФК "Ростов"