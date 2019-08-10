"Краснодар" - "Рубин": стали известны стартовые составы команд

Тренерские штабы "Краснодара" и "Рубина" определились с составами на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги.



"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Камболов, де Вильена, Кабелла, Намли, Вандерсон, Игнатьев.



Запасные: Крицюк, Фьолусон, Рамирес, Грицаенко, Скопинцев, Панталеан, Ольссон, Сулейманов, Берг.



"Рубин": Дюпин, Уремович, Степанов, Сорокин, Данченко, Коновалов, Давиташвили, Кварацхелия, Подберёзкин, Башкиров, Кьяртанссон.



Запасные: Коновалов, Волк, Плиев, Агапов, Денисов, Макаров, Седов, Акбашев, Закиров, Микелтадзе, Марков.