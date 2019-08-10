Дзюба не знает пощады. Уверенная победа чемпиона в Москве

Как и ожидалось, новички «Динамо» (их представили накануне) в старт не попали – Филипп остался вне заявки, а Нойштедтер занял место на скамейке запасных. Малком начал так же на банке – вписаться в команду Семака за неделю дорогостоящий питерский новичок, видимо, не сумел.
«Динамо» нахраписто ввалилось в игру и вроде бы наладило неплохое владение, но первой же оформившейся контратакой «Зенит» напомнил, кто в этом противостоянии был фаворит. После удара Дзюбы с линии штрафной неприкрытый угол «бело-голубых» спас Рыков.
Правда, уже в следующем эпизоде этот же защитник не сумел остановить главного доминатора лиги. Рыков упал на газон в результате лёгкого толчка и освободил соперникам уйму пространства – Дзюба обыгрался с Азмуном (Шунич в эпизоде был не лучше своего партнёра) и легко забил.
Могло быть хуже? Могло. И было. Пытаясь выручить, Шунин получил травму и уступил место необстрелянному (только одна игра (!) в ФНЛ) Игорю Лещуку. Есть предположения, кому в премьер-лиге везёт меньше, чем команде Хохлова?
Вдвойне обидно фанатам «Динамо» наверняка было от того, что на старте хозяева выглядели симпатично. После пропущенного «бело-голубые» стушевались и за всё оставшееся в тайме время имели только одну полувозможность – и то это снова был неудачный выстрел Панченко, до которого, похоже, лишь в 2019-м дошёл легендарное кредо Александра Кержакова.
У «Зенита» всё было куда благостнее. С острого угла бил Дуглас Коста, Азмун попал, навешивая, в перекладину. Питерцы достаточно браковали, чем способствовали лишним трудностям на своей половине, но против такого «Динамо» можно было играть и в полноги – по крайней мере, до перерыва этого хватало.
Перфоманс фанатов «Динамо»
Страдал за партнёров разве только Барриос. Он настолько бесил «динамовцев», что получал по ногам гораздо чаще партнёров. Раз выделили кого-то из «Зенита», вспомним и про яркого Шунича в составе «Динамо» - только он мог рвануть вдоль собственной штрафной с мячом и уступить его Азмуну.
Защитник «Динамо», кстати, не переставал чудить и после перерыва. Шунич, промахнувшись мимо мяча в центре своей штрафной, сделал всё, чтобы «Зенит» удвоил преимущество, но вовремя бросился в прессинг Рауш, а подчистил за Шуничем Каборе.
Непросто приходилось Лещуку, который вряд ли подозревал, что дебютировать в премьер-лиге ему придётся против «Зенита». Но молодой вратарь справлялся. С тем же Азмуном ему пришлось реагировать в ближнем бою, и петербургский (или иранский) Месси переиграть оппонента не сумел.
После перерыва Семак выпустил Малкома, а Хохлов – Н’Жи. Но оба померкли на фоне смелого фаната «Зенита». Молодой (судя по всему) человек пробежал через всё футбольное поле и подразнил хозяйских болельщиков.
Свободная Русь pic.twitter.com/VdIszR1K86— Alexandr Dorski (@dorskiy) August 10, 2019
Моментов после перерыва стало больше. По-хорошему «Динамо» должно было сравнивать, но Шейдаев решил посягнуть на лавры Антона Заболотного - и в неповторимом стиле с пары метров отправил мяч не в пустой ближний угол, а куда-то метров на пятнадцать правее.
Правда, до этого и Азмун должен был снимать все вопросы. Дзюба (снова он!) роскошно выцарапал на Жиркова, тот прострелил на пустые, но Сердар не сумел укротить мяч.
Удаление Артура Юсупова (откровенно лишнее) похоронило надежды москвичей. Ещё какое-то время была надежда, что «бело-голубые» спасутся, но Дзюба отдал голевую на Оздоева. И на этом было кончено. Чемпион остался лидером, а «Динамо» остаётся на данный момент с одной победой.
Чемпионат России
0:2
Голы: Дзюба, 10, Оздоев, 88
0:2
Голы: Дзюба, 10, Оздоев, 88
"Динамо": Шунин (Лещук, 13), Паршивлюк, Рыков, Шунич, Юсупов, Жоаозиньо (Н'Жие, 46), Каборе, Рауш, Шиманьски, Панченко (Грулёв, 63), Шейдаев.
"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин (Жирков, 64), Барриос, Дзюба, Азмун (Ригони, 90), Дриусси (Малком, 46).
Предупреждения: Жоаозиньо, 26, Оздоев, 34, Азмун, 39, Панченко, 56, Сутормин, 59, Рыков, 60, Юсупов, 69, 80
Удаление: Юсупов, 80.
Фото: официальный твиттер "Зенита", twitter.com/abushkin2