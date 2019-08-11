В матче 5-го тура чемпионата России "Арсенал" на своем поле одержал победу над "Уфой" - 1:0.
Чемпионат России
5 тур
Гол: Альварес, 28
"Арсенал": Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Ломовицкий (Ткачёв, 68), Чаушич, Альварес, Лесовой, Горбатенко (Банда, 86), Луценко, Костадинов.
"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко (Бизяк, 87), Табидзе, Неделчару, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Емельянов, 46), Козлов, Игбун (Гиоргобиани, 60).
Предупреждения: Ломовицкий, 22, Карп, 70
"Арсенал" в Туле одержал победу над "Уфой"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»