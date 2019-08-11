"Арсенал" в Туле одержал победу над "Уфой"

В матче 5-го тура чемпионата России "Арсенал" на своем поле одержал победу над "Уфой" - 1:0.



Чемпионат России



5 тур



Гол: Альварес, 28



"Арсенал": Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Ломовицкий (Ткачёв, 68), Чаушич, Альварес, Лесовой, Горбатенко (Банда, 86), Луценко, Костадинов.



"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко (Бизяк, 87), Табидзе, Неделчару, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Емельянов, 46), Козлов, Игбун (Гиоргобиани, 60).



Предупреждения: Ломовицкий, 22, Карп, 70