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"Арсенал" в Туле одержал победу над "Уфой"

В матче 5-го тура чемпионата России "Арсенал" на своем поле одержал победу над "Уфой" - 1:0.

Чемпионат России

5 тур

Гол: Альварес, 28

"Арсенал": Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Ломовицкий (Ткачёв, 68), Чаушич, Альварес, Лесовой, Горбатенко (Банда, 86), Луценко, Костадинов.

"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко (Бизяк, 87), Табидзе, Неделчару, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Емельянов, 46), Козлов, Игбун (Гиоргобиани, 60).

Предупреждения: Ломовицкий, 22, Карп, 70

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Теги: Арсенал Тула Уфа
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