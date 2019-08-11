Эрик Бикфалви: у меня нет предложений, я игрок "Урала"

Лидер «Урала» Эрик Бикфалви в эксклюзивном комментарии корреспонденту Rusfootball.info Петру Газину дал понять, что останется в команде, и выразил мнение, что счёт матча с «Локомотивом» (0:4) несправедлив по отношению к его команде.



Фото: Eurosport

– Что говорить об этой игре, счёт говорит сам за себя. Хотя он не по игре. Мы 20 минут играли хорошо, пропустили, потом 5 плохо. Хорошо начали второй тайм, упустили шанс забить, а потом играли очень плохо.



– Вы очень хороший футболист. У Вас есть предложения от московских клубов?



– Я не думаю, такие вопросы лучше задавать президенту.



– Это странно.



– Это не странно, я игрок «Урала», у меня контракт с командой.