– Что говорить об этой игре, счёт говорит сам за себя. Хотя он не по игре. Мы 20 минут играли хорошо, пропустили, потом 5 плохо. Хорошо начали второй тайм, упустили шанс забить, а потом играли очень плохо.
– Вы очень хороший футболист. У Вас есть предложения от московских клубов?
– Я не думаю, такие вопросы лучше задавать президенту.
– Это странно.
– Это не странно, я игрок «Урала», у меня контракт с командой.
Эрик Бикфалви: у меня нет предложений, я игрок "Урала"
Лидер «Урала» Эрик Бикфалви в эксклюзивном комментарии корреспонденту Rusfootball.info Петру Газину дал понять, что останется в команде, и выразил мнение, что счёт матча с «Локомотивом» (0:4) несправедлив по отношению к его команде.
Фото: Eurosport
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