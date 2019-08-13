- Как я уже говорил, "Локомотив" действительно заинтересован в услугах Франка. Никто никакие предложения не отклонял, переговоры ведутся. Но очень многое поставлено на карту, потому что семье Франка будет очень тяжело переехать в Россию. А семья для него на первом месте. Так что в любом случае последнее слово за ним, - приводит слова агента sport24
До этого агент подтверждал, что "Локо" интересовался бывшим игроком "Баварии".
Агент Рибери: "Локо" действительно заинтересован в услугах Франка, но его семье тяжело переехать
Представитель интересов немецкого футболиста рассказал, что главная препятствие для переезда игрока в Россию - переезд его семьи
Фото: commentator.nethouse
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