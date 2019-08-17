Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после домашней игры 6-го тура РПЛ с "Ахматом" (0:0) сообщил, что в протоколе матча не указано, что защитник Ярослав Ракицкий получил две желтые карточки.
Первую желтую Ракицкий получил на 55-й минуте, вторую — в компенсированное время. При этом судья Алексей Матюнин, судя по всему, забыл удалить украинского футболиста за два предупреждения.
"Никакой второй желтой карточки Ракицкого в протоколе нет", — цитирует Семака официальный твиттер "Зенита".
Сергей Семак: никакой второй желтой карточки Ракицкого в протоколе нет
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