» » Дмитрий Хохлов - о слабом втором тайме: Нойштедтер не готов играть полный матч, но его пришлось оставить

Дмитрий Хохлов - о слабом втором тайме: Нойштедтер не готов играть полный матч, но его пришлось оставить

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение от "Локомотива" (1:2) в матче 6-го тура РПЛ.

"Во втором тайме нас не хватило физически. Не все игроки готовы играть 90 минут. Шунич попросил замену, Шимански пришлось менять, так как он был на карточке, не везде он успевал.

Я считаю, что новички хорошо справлялись, пока были свежи. Филипп и Нойштедтер не готовы играть полный матч, но Романа пришлось оставить на всю игру. В этом причина слабого второго тайма. Из-за этого во втором тайме проваливался центр.

Мне понравилось, как мы начали, понравилось, как действовали. Не понравились индивидуальные ошибки, крупные игроки не должны их допускать. Первый гол мы привезли сами себе.

Шейдаев на поле выполняет тот объем работы, который я требую. Я понимаю, что у нападающего должны быть голы, но это придет.

Шунич дернул приводящую мышцу, думаю, обойдемся малой кровью", - цитирует Хохлова Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Хохлов Нойштедтер Динамо Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Роман Орещук: "Динамо" не контактировало с Рибери или его агентом. Это утка
Александр Егоров: у Ракицкого в матче с "Ахматом" одна желтая карточка
Георгий Черданцев: Малком пропустит шесть недель 10
Александр Егоров поблагодарил Сергея Семака 10
Александр Егоров - о словах Дзюбы: эмоции после игры вылились в такую реплику
Дмитрий Хохлов - о слабом втором тайме: Нойштедтер не готов играть полный матч, но его пришлось оставить
Гжегож Крыховяк: "Локомотив" готов составить "Зениту" конкуренцию в борьбе за чемпионство 4
Юрий Семин: казалось, что "Локомотив" не выберется из этой ситуации, но мы справились
Быстрый Филипп, забивные Миранчуки и полный Ордец. Оценки за матч «Динамо» – «Локомотив»
Андрей Кобелев: сейчас увольнять Хохлова из "Динамо" нельзя. Не все зависит от него 1
Сила воли, мастерство братьев. "Локомотив" - в топе, "Динамо" - в зоне стыков
Денис Глушаков: если бы "Зенит" выиграл, никто бы не поднимал вопрос о судействе 8
Роман Орещук: Джорджевич нам был интересен, но мы не потянули 3
"Локомотив" на выезде обыграл "Динамо" 54
"Барса" продолжает предлагать "ПСЖ" игроков за Неймара. На этот раз - Семеду.
"Марсель" хочет арендовать защитника "Барселоны"
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Каземиро: Бэйл очень важен для "Реала"
Юсупов и Шунин побывали в гостях у клубной студии "Динамо" и встретились с болельщиками
Евсеев покинул пресс-конференцию, сказав на ней всего лишь 13 слов 8
Кристиан Эриксен отказывается продлевать контракт с "Тоттенхэмом"
Сильвестр Игбун: подарили болельщикам радость, чувствую себя счастливым 2
Александр Беленов: считаю, что мы больше хотели выиграть, чем "Ростов"
Валерий Карпин: проиграли из-за своих ошибок 3
Диего Симеоне предложил изменить сроки трансферного окна в Испании
"Ростов" вместо лидерства проиграл "Уфе"", "Рубин" одолел "Арсенал". Как это было 22
Сергей Хусаинов: в матче «Зенит» - «Ахмат» всплыли проблемы понимания судьей сути футбола 5
"Спартак" не делал предложения Рибери 5
"Уфа" со счетом 2:0 обыграла "Ростов" 12
В "Луче" рассказали о травме Калугина: если понадобится лечение в Москве, клуб покроет все расходы
Все новости