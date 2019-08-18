Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение от "Локомотива" (1:2) в матче 6-го тура РПЛ.
"Во втором тайме нас не хватило физически. Не все игроки готовы играть 90 минут. Шунич попросил замену, Шимански пришлось менять, так как он был на карточке, не везде он успевал.
Я считаю, что новички хорошо справлялись, пока были свежи. Филипп и Нойштедтер не готовы играть полный матч, но Романа пришлось оставить на всю игру. В этом причина слабого второго тайма. Из-за этого во втором тайме проваливался центр.
Мне понравилось, как мы начали, понравилось, как действовали. Не понравились индивидуальные ошибки, крупные игроки не должны их допускать. Первый гол мы привезли сами себе.
Шейдаев на поле выполняет тот объем работы, который я требую. Я понимаю, что у нападающего должны быть голы, но это придет.
Шунич дернул приводящую мышцу, думаю, обойдемся малой кровью", - цитирует Хохлова Sport24.ru.
Дмитрий Хохлов - о слабом втором тайме: Нойштедтер не готов играть полный матч, но его пришлось оставить
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