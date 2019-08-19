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Юрий Гаврилов: матч "Спартак" - ЦСКА был ничейный, красно-белым повезло

Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов поделился впечатлениями от матча красно-белых с ЦСКА в рамках 6-го тура РПЛ (2:1).

"Игра была ничейная, "Спартаку" повезло. Первый гол был с рикошета наудачу, второй мяч головой с отскока. А по игре я бы не сказал, что "Спартак" или ЦСКА играли нормально.

Игру Жиго в нападении можно только приветствовать. Если у пацана есть желание атаковать, то почему бы и нет. Шюррле берет на опыте. После чемпионатов Германии и Англии здесь он будет выделяться, главное, чтобы он в концовке не потерялся! А так он в подыгрыше нормально играет. Чемпионат только начался, пока еще трудно полноценно говорить о КПД футболистов. "Брага" проверит их на прочность", - цитирует Гаврилова Sport24.


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Теги: Гаврилов Спартак ЦСКА
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