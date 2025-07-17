По информации источника, под вопросом находится участие полузащитника "Зенита" Александра Ерохина в матче 1-го тура РПЛ против "Ростова".
Сообщается, ранее 35-летний хавбек отыграл второй тайм товарищеской игры с "Войводиной" (2:0), где получил небольшое повреждение.
Сине-бело-голубые примут на своем поле ростовскую команду в ближайшее воскресенье, 20 июля. Встреча пройдет на "Газпром Арене", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по петербургскому времени. Поединок обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.
Источник: "СЭ"
Полузащитник "Зенита" может не сыграть в матче против "Ростова"
Александр Ерохин рискует не принять участия в 1-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"