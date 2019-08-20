Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что планирует выставить бутсы, в которых он выступал в матче 1/8 финала ЧМ-2018, в клубном музее.
"Бутсы с матча против Испании лежат дома. Они ждут своего часа. Вообще, я хочу их выставить в музее ЦСКА.
С кем бы я хотел поменяться майками? Ни с кем. Глупо, мне кажется, меняться майками. Я стараюсь этого не делать.
Я всегда хотел встретиться с гандбольными вратарями и спросить, они вообще на ноль играют? Еще очень интересно наблюдать за вратарями из водного поло", - цитирует Акинфеева Sport24.ru.
Игорь Акинфеев: хочу выставить бутсы с матча против Испании на ЧМ-2018 в музее ЦСКА
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте