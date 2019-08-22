Отмечается, что итальянский клуб изучает вариант с покупкой Чалова, но предложения в адрес ЦСКА пока не поступало. Источник оценивает 21-летнего нападающего в 20 млн евро.
Этим летом Чалова уже пытался купить "Кристал Пэлас", однако клубам не удалось договориться о сумме трансфера. Британские СМИ сообщали о предложении размером в 25 млн евро.
Sport24.ru
"Наполи" рассматривает вариант с покупкой нападающего ЦСКА Чалова
"Наполи" рассматривант варианты усиления атакующей линии команды в преддверии нового сезона и обратил внимание на нападающего ЦСКА Федора Чалова, сообщает Offside Squad.
Фото: ПФК ЦСКА
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