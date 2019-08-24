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Тимур Гурцкая: у Федуна очень много минусов. Он не хочет разбираться в ситуациях сам

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал тот факт, что председатель совета директоров банковской группы "Альфа-Банк" и болельщик "Спартака" Петр Авен назвал владельца "Спартака" Леонида Федуна святым человеком в эфире передачи "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".
Фото: ТАСС
"Если у Авена стоит икона с лицом Федуна, то, наверное, для него он действительно святой. Федун не святой. Надеюсь, что он эту программу не посмотрит. Я считаю, что у него очень много минусов. Он подвержен частой смене настроения, очень слушает свое окружение и не хочет разбираться в ситуациях сам. Это мое личное мнение.

И это даже не касается Карреры. То, что в свое время из команды ушел очень большой тренер Эмери, а Федун за него не заступился и не убрал всех из команды, оставив тренера, говорит о том, что он очень сильно подвержен своему окружению", — сказал Гурцкая.


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Теги: Гурцкая Федун Спартак
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