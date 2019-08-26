Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов обратил внимание на нюансы, которые не позволили "Зениту" взять очки в матче 7-го тура РПЛ с "Уфой".
"Уфа" сыграла в свой футбол, вышла в пять защитников, но действовала достаточно агрессивно в отборе — футболисты не пласировались на своей половине, а выдвигались в игрока, владеющего мячом, активно боролись за мяч. "Зенит" такие матчи выигрывал, и делал это неоднократно. Через середину создать что-то тяжело, футбол вязкий. А вот через фланги, когда есть хорошие нацеленные подачи и есть пара Азмун — Дзюба, это страшное оружие. В ситуации, когда забивается первый гол, игра раскрывается, и Питеру становится намного легче.
В этом матче проблема была в том, что качественных подач было мало. Не могу сказать, что "Зенит" не нагнетал давление, оно было, но опасности большой не чувствовалось — не было качественных подач с края, и это вопрос к фланговым игрокам. Плюс не сработали стандарты — в этом чемпионате у Ракицкого пока не идут удары. Но как только команда поправит момент с качеством доставки мяча в штрафную, все вернется", - цитирует Шалимова "СЭ".
Игорь Шалимов объяснил, почему "Зенит" уступил "Уфе"
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