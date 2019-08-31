Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итог матча РПЛ с "Ростовом" (1:2).
"Мы совершили те ошибки, которые нельзя совершать в таком матче. Поэтому проиграли. "Ростов" реализовал их и закономерно взял три очка.
Промах Джорджевича? Такие моменты бывают. Промах есть промах — он должен работать.
Травма Алексея Миранчука, думаю, что серьезная. Думаю, в сборную он не поедет.
Его травма выбила нас из колеи. Правильной замены сразу мы не совершили.
Жоау Мариу — игрок хорошей и большой квалификации. Но ему нужна адаптация — привыкнуть к нашей лиге. Во втором тайме он выглядел неплохо, создал много моментов. Сегодня он вышел вместо Алексея, но что-то у нас не получилось. Когда он ушел налево, а Антон ушел в центр, стало лучше. Но вообще Жоау может сыграть на трех позициях. Посмотрим", - цитирует Семина Sport24.
Юрий Семин: думаю, в сборную Миранчук не поедет
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