"Как так получилось с Комличенко? Не получилось, скорее", — коротко ответил Бабаев, его слова приводит Sport24.
Ранее появилась информация, что руководство армейцев отказалось платить ранее согласованную сумму в размере 2,5 млн евро и предприняло попытку арендовать форварда сборной России. Такой вариант не устроил чешский клуб.
Роман Бабаев: как так получилось с Комличенко? Не получилось, скорее
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал срыв перехода нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко.
Фото: metaratings
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